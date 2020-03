ATROMA pede celeridade na legalização de empresas de transporte rodoviário de mercadorias

Associação dos Transportes Rodoviários e de Mercadorias de Angola (ATROMA) pretende criar mecanismos, junto da classe dos motoristas, no sentido de protegê-los dos inúmeros perigos e constrangimentos no decurso da sua actividade. Segundo um documento a quetivemos acesso, agremiação, criada em meados de Janeiro, por considerar o trabalho deste sector importante, sobretudo nesta fase de diversificação da economia, entende ser necessário melhorar a sua representatividade a nível nacional.”

Para eles, advogar melhores condições de trabalho, com maior realce para a melhoria e conservação das infra-estruturas rodoviárias e ajudar na implementação de medidas de supervisão e controlo do trabalho nas vias rodoviárias constitui prioridade. Sobre os produtos agrícolas transportados do campo para os grandes centros comerciais, a organização entende ser fundamental que as estradas que ligam as dezoito províncias do país estejam transitáveis, mas é importante também que os transportadores de mercadorias desenvolvam o seu trabalho em condições adequadas, salutares e exequíveis.

Entretanto, a rentabilidade da actividade de transporte rodoviários de produtos é, no fundo, um dos desígnios dos membros associados, que encaram a hipótese de uma sustentabilidade a nível local, com a qualidade que merecem os consumidores, como prioridade. Porém, sem deixar de parte a garantia da segurança, protecção e progresso dos transportadores de mercadorias.

No quadro dos objectivos preconizados, têm estado a desenvolver contactos entre os transportadores de mercadorias secas de Angola e os respectivos órgãos ministeriais de forma a apresentar as preocupações da classe que ainda são muitas, bem como representá-la e protegê-la assegurando os seus direitos, que ainda são muitas vezes violados.

Sobre os órgãos governamentais, a ATROMA vai reunir-se com outras instituições que tenham a ver com o seu trabalho, no sentido de melhorar as infraestruturas rodoviárias, trabalhar na limitação do peso da carga e acautelar para que a actuação da Polícia nos controlos policiais se faça em conformidade com a lei.

“Queremos criar conexões institucionais em beneficio dos transportadores de mercadorias e estar também ao dispor para participar em todos os projectos sociais em curso no país que abranjam a actividade da Associação”, dizem.