Covid-19 “trava” reencontro das Gingas do Maculusso

Enquanto o planeta enfrenta a pandemia causada pelo Coronavírus e o Executivo angolano anunciou um conjunto de medidas para zelar pela saúde pública e protecção da nação, a BANZELOS NATION, empresa responsável pela realização e produção do show “Gingas, o Reencontro”, anunciou o adiamento do concerto que estava marcado para o dia 28 de Março, no Centro de Conferências de Belas.

Dessa forma, a BANZELOS está a responder à proibição de realização de eventos culturais e recreativos para públicos superiores a 200 pessoas, conforme conta no Decreto Legislativo Presidencial Provisório n° 1 /20, de 18 de Março. Segundo director executivo da Banzelos Nation, Délcio Costa, numa nota à imprensa a que OPAÍS teve acesso, os ingressos até agora vendidos serão válidos para o acesso ao concerto em data a ser anunciada, assim que o país retome a sua normalidade. “Vamos analisar a melhor condição de segurança para quem já os comprou.

Mas os fãs podem ter certeza de que eles continuarão válidos”, garantiu. “Vamos ser obrigados a adiar o nosso mais que esperado reencontro. Entretanto, não se preocupem, o show vai acontecer. É um adiamento necessário e não um cancelamento. Vamos primeiro cuidar de todos nós. Sigam as indicações e medidas de prevenção do nosso Governo. Protejam-se!”, declarou o grupo de modo colectivo, num vídeo publicado nas suas páginas oficias nas redes sociais.

Délcio Costa confi rma o mesmo local para a realização do concerto: “Sim, o local será o Centro de Conferências de Belas. Isso não muda”. Outra garantia dada pelo executivo é a participação de todos os integrantes do grupo, que terão o reencontro como prioridade máxima nas suas agendas. Os ensaios que estão em curso vão continuar, “seguindo nós também as orientações de prevenção e a preparar o show para que, no momento certo, possamos brindar o público das Gingas com um verdadeiro reencontro”, apontou Délcio Costa.