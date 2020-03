Editorial: Um grupo esquisito

Há uma classe, ou grupo de pessoas muito esquisitas em Angola. Estas pessoas aglomeraram-se com o nosso voto. os deputados angolanos são, de facto, pessoas esquisitas, pelo menos na forma como se desfazem do povo que dizem representar. os exemplos tristes começam a ser já muitos.

Deputados angolanos defenderam publicamente a criação do seu gimnásio luxuoso na Assembleia Nacional quando é sabido que nas escolas públicas, as do povo, os meninos não têm espaços para as aulas de educação física.

Os deputados angolanos fazem-se transportar em automóveis de luxo quando se sabe que não há transportes públicos decentes no país, eles não se importam. Agora, suspenderam a sessão, resguardando-se do surto do Coronavírus e não se lhes ouviu palavra sobre o encerramento das escolas. de que espécie é esta gente