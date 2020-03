Nacional da bola ao cesto pára

O Campeonato Nacional de basquetebol sénior masculino e a Taça de Angola foram suspensos por tempo indeterminado, no âmbito do cumprimento da medida de prevenção do Ministério da Saúde sobre o Covid-19.

A informação foi avançada ontem pelo membro da Comissão de Gestão da Federação Angolana da modalidade Tony Sofrimento, adiantando que a medida será levantada quando a situação normalizar. A quinta jornada da quarta volta do Campeonato Nacional estava prevista para este fim-de-semana. Na semana passada, a quarta ronda encerrou na Terça-feira com a vitória do Petro de Luanda sobre o 1º de Agosto, por 99-94.

O Petro de Luanda lidera a prova com 49 pontos. O 1º de Agosto é o segundo com 44 pontos. Quanto à Taça de Angola, a meia-final estava programada para os dias 09 e 11 de Abril e inscrevia o jogos entre o Interclube e o 1º de Agosto e o Petro de Luanda jogaria com a Lusíadas. Neste mesmo processo, outras federações desportivas nacionais também seguiram as orientações do Ministério da Saúde de modo a evitar o contágio que aos poucos vai deixando o mundo parado.