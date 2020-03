Segurança Social e Formação Profissional entre os grandes desafios da nova ministra do Trabalho

A nova ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, apontou, ontem, em Luanda, a necessidade de uma atenção particular ao Instituo Nacional de Segurança Social e da Formação Profissional de forma a dinamizar essas duas áreas, conforme orientação do Presidente da República, João Lourenço. Na passagem de pastas, na sede do ministério, Teresa Dias disse reconhecer a competência dos quadros do sector, com os quais pretende trabalhar de forma cincronizada, para que os objectivos e os desafios destas duas áreas sejam alcançados. Segundo a ministra, há toda a necessidade de se reavaliar e redefinir as políticas em curso nos sectores da Segurança Social e da Formação Profissional, tarefa que, no seu entender, só será alcançado com o desempenho, trabalho e comprometimento dos quadros e dos técnicos.

Outro sector em que a ministra prometeu uma atenção especial é o da Administração Pública, que deve continuar a ser modernizado e eficiente, de modo a servir cada vez mais os cidadãos com qualidade e eficiência.

“Recebemos do doutor Jesus Maiato, o ministro cessante, um ministério de reconhecida competência. Não viemos para dar lições, mas trabalhar em conjunto com todos para continuarmos a ter um ministério eficiente e cada vez mais presente no dia a dia dos cidadãos”, frisou. Questionada sobre os eixos principais das acções a serem desenvolvidas durante o seu mandato, Teresa Dias disse ser ainda prematuro avançar as linhas de actução, tendo reafirmado a necessidade de, primeiro, conhecer o ministério e os técnicos.

“Como sabe, ainda é tudo muito novo. Assumimos agora a função e vamos conhecer a casa e os

quadros para depois redefinirmos as acções e as mudanças que se impõem. Mas asseguramos que é um trabalho que será feito em equipa”, assegurou a nova titular do MAPTSS.

Formada em Direito, a actual ministra da Administração Publica, Trabalho e Segurança Social, Teresa Dias, de 55 anos, já exerceu, entre outros, o cargo de directora do Gabinete Jurídico da Endiama.