Petro de Luanda pode recuperar a liderança do Girabola

O Petro de Luanda pode recuperar hoje a liderança do Girabola 2019/2020 na cidade do Luena, província do Moxico. Na abertura da 25ª jornada, a formação tricolor joga com o Bravos do Maquis no Estádio Mundundulenu, às 15:00. Num terreno difícil, a equipa petrolífera enfrenta o terceiro classificado na tabela classifi cativa da festa do desporto-rei em Angola.

Não será uma partida fácil para a formação de Luanda, por várias razões, nesta ronda do Campeonato Nacional. Duas baixas mexem com a estratégia da equipa técnica liderada por Toni Cosano, ou seja, o médio Herenilson e o avançado Yano estão lesionados. Por esta razão, estão fora da operação Bravos do Maquis na cidade do Luena, segundo a equipa médica tricolor.

Por outro lado, a formação maquisarde quer regressar esta tarde às vitórias, uma vez que perdeu duas vezes com o 1º de Agosto. Na ronda anterior, perdeu em Luanda com o campeão nacional por três bolas a uma. Na semana seguinte, voltou a perder por uma bola a zero nas meias-finais da Taça de Angola.

Desportivo testa Sagrada

O Sagrada Esperança da Lunda- Norte (5º/34 pontos) recebe o Desportivo da Huila (4º/37 pts), no Dundo, a partir das 15 horas. No bairro do Rocah Pinto, em Luanda, o Interclube (9º/28) mede forças diante do Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul (7º/32), no Estádio 22 de Junho, às 15:00.