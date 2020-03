Inauguração do novo supermercado Fresmart acontece as portas fechadas

Num investimento avaliado em sete milhões de dólares, o novo estabelecimento comercial, erguido numa área de 1.600 metros quadrados, está localizado nos arredores da centralidade do Kilamba. A nova loja criou mais de 100 postos de trabalhos directos e abriu com uma cerimónia que decorreu “à porta fechada” devido ao Covid-19, seguindo as orientações do Ministério da Saúde O supermercado vai colocar à disposição dos clientes uma gama de produtos congelados e refrigerados de carnes bovina, suína e de aves, legumes provenientes da América do Norte, União Europeia, Austrália, Ásia e Nova Zelândia.

Segundo o CEO da Fresmart , Lalani Prayesh, os clientes vão poder encontrar no supermercado produtos de qualidade frescos e o melhor serviço com preços competitivos. Referiu ainda que, os próximos investimentos serão no Dundo, Malange e Cabinda. O grupo vai criar um plafond para a aquisição

dos produtos de camponeses e fazendeiros, priorizando, assim, a produção nacional. “Estamos apenas em Luanda, mas tencionamos a abertura da próxima loja no Dundo, na província da Lunda-Norte”, disse Para o responsável, a oitava loja surge para dar respostas ao apelo do Executivo na diversificação da economia nacional, gerar empregos reduzir a pobreza.

O grupo Newaco é líder no mercado de produtos alimentares congelados em Angola e está crescendo substancialmente a cada ano, especialmente após 2002.

Sobre o grupo Desde 1998 em Angola, o Newaco Grupo Lda é especialista na importação de produtos congelados e refrigerados, que distribui através das suas subsidiárias, grossistas, retalhistas e grandes mercados, super e hipermercados, hotéis e restaurantes por toda a Angola. O grupo possui 30 centros de distribuição e armazenamento em toda a Angola e a sua frota de distribuição inclui mais de 100 veículos e a experiência de mais de 150 colaboradores, com produtividade excelente.