Petro de Luanda recupera liderança com goleada no Moxico

O Petro de Luanda recuperou ontem a liderança do Girabola 2019/2020 na cidade do Luena, província do Moxico. No “tapete verde” do Estádio Mundunduleno, os tricolores golearam (3-0) o Bravos do Maquis do Moxico, em jogo referente à 25ª jornada do Campeonato Nacional. Deste modo, a equipa do Catetão vai fi car quinze dias (período em que a prova vai parar devido à pandemia de Coronavírus) no comando da maior montra do futebol angolano.

Nesta ronda, a equipa de Toni Cosano deve ter motivo sufi ciente para sorrir, porque o seu directo concorrente, 1º de Agosto, na luta pela conquista do título, folga por imperativo de calendário. Ontem, o Petro de Luanda, logo nos minutos iniciais procurava o golo como se de pão se tratasse para colocar na boca, porque sabia da importância de conseguir um tento no primeiro quarto de hora.

Como diz o velho adágio “quem procura…”, e o avançado Yano, numa jogada de insistência inaugurou o marcador, aos 35 minutos. Mesmo em vantagem, o inevitável Tony, 65 minutos, ampliou para duas bolas sem resposta.

Antes do intervalo, os comandados de Zeca Amaral tentaram rumar contra a máre, porém não tinham argumentos no sector ofensivo. Já na ponta final do jogo, aos 87’, o médio trinco Wiwi fez auto-golo e confi rmou a vitória dos luandenses, que vencem pelo segundo ano consecutivo na cidade da Paz. No bairro do Rocha Pinto, em Luanda, o Interclube venceu (1-0) o Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul.