“Show da Sogra” homenageia família no mês consagrado a mulher

O show, a ser apresentado pelo humorista Orlando Kikuassa, do grupo Os Tuneza, visa prestigiar as famílias angolanas no mês da mulher. O gestor de eventos Rui Last Man adiantou que o “Show da Sogra” é uma proposta diferente dos já existentes, que, ao invés de enaltecer apenas as mulheres, no sentido lato, pretende render homenagem à Sogra, por ser mãe, irmã, filha, tia e avó.

Além da música, o espectáculo prevê congregar no mesmo espaço familiares e amigos, e, acima de tudo, proporcionar o seu reencontro. Questionado sobre o conceito da actividade, o responsável retorquiu que o principal objectivo é enaltecer a família.