Artistas vão animar passageiros nos comboios do CFB

O presidente da UNAC, José Manuel Moreno, informou que este protocolo, denominado “Comboio do Artista”, surge na sequência de acertos realizados recentemente entre a sua instituição e o Ministério dos Transportes, no sentido de levar a arte aos caminhos-de-ferro de Luanda, Benguela e de Moçâmedes. Para cumprimento desta actividade nos comboios do CFB, estarão envolvidos os músicos da província de Benguela e o seu início está previsto para o próximo mês de Maio, segundo informou o presidente.

“Um dos objectivos é comparticipar na educação da população sobre as medidas de prevenção em relação a pandemia do coronavírus, COVID-19, que está a expandir- se rapidamente por todo o mundo”, sublinhou. Além desta mensagem, vai se velar pela preservação do património público, já que muitos cidadãos têm estado a danificar estes bens do Estado e os comboios têm sido vítimas em alguns casos. O combate a corrupção, nepotismo e a impunidade também não vão escapar do leque do reportório dos artistas, tanto nas mensagens musicais como nas artes cénicas. Para ele, esta é uma oportunidade de emprego para os fazedores de arte, mas só beneficiam aqueles que estiverem filiados na instituição.

Alertou para que os artistas sejam humildes na cobrança dos cachés, já que neste momento as receitas das empresas em geral não são altas, devido à recessão que ainda prevalece na economia do país. Na sua passagem pela cidade do Lobito, Zeca Moreno aproveitou para anunciar algumas alterações nos estatutos da UNAC, com destaque para a introdução da prova de vida, com vista a actualizar a estatística na base de dados que neste momento encontra-se desajustada. A UNAC é uma instituição de utilidade pública fundada no dia 09 de Setembro de 1986 e congrega autores, compositores, músicos, dançarinos e actores.