Carta do leitor: Esta luta é séria!

Está oficialmente declarada a epidemia de Coronavírus em Angola. A situação é muito séria. Basta olhar para o que se passa em países com melhores sistemas de saúde que o nosso e com economias mais robustas, como a Espanha, Itália, Portugal e Alemanha onde se fala de centenas de mortos num só dia! A experiência de epidemias anteriores em Angola diz que os desafios vão ser enormes. Se nos permitirem a expressão mais vulgar, vai haver “muita porrada”.

Um dos problemas vai ser identifi car, encontrar, as pessoas com quem os agora infectados contactaram na viagem e pós chegada, e, por sua vez, os contactos, dos segundos e por aí adiante. Deus, para quem é crente, neste período de Páscoa, em que o seu filho foi morto tão barbaramente, que não permita o pior. E o pior será o colapso, o caos, a fuga à responsabilidade.

Que haja sensatez, liderança e maturidade para evitar o caos a nível da população de Luanda, nada habituada à organização e a cumprir conselhos, assim como a nível de serviço de saúde onde a negligência assusta! Que haja sensatez, liderança e maturidade suficiente para mudar hábitos e exigências!

As medidas a tomar vão ter que ser rigorosas a 100%. Repetimos, rigor a 100%! Só assim a população vai estar apta a cumprir escrupulosamente as directivas a implementar. E mais: muito cuidado! Isto vai durar muito e pode ficar “muito feio” porque vamos entrar em guerra contra um poderoso vírus invisível em que o principal arsenal bélico a nosso dispor é a nossa atitude e o nosso comportamento! Ontem, por exemplo, horas antes do anúncio da epidemia, e quando a campanha antivírus estava no auge, observei que nas bombas de combustível não havia nenhuma medida visível de prevenção do Coronavírus, enquanto que nos supermercados, farmácias e serviços públicos colocavam o álcool gel, à entrada, como principal “arma” contra o inimigo!

O número diário de viaturas nos postos de abastecimento de Luanda fala por si… em termos de riscos de contágio e de propagação do vírus! É um alerta. Que ninguém pense que a lavagem das mãos, o uso de máscaras e o álcool gel, assim como as medidas globais de prevenção, sejam frescura. Esta luta é séria! Tazuary Nkeita