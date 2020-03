Covid-19: GPL cria centros de acolhimento provisórios para vulneráve

Para a criação dos espaços, o governador de Luanda, Sérgio Luther Rescova, orientou neste domingo, os administradores municipais para identificarem de imediato lugares nas suas municipalidades.

Em declarações à imprensa, no final de um encontro no salão nobre do GPL, para o reforço das estratégias de prevenção na urbe Luandense, em função dos dois casos positivos do COVID 19, na capital do país, o governador disse que para além da atenção preventiva, os mesmos vão receber apoio alimentar.

Precisou que os administradores foram também orientados para identificarem espaços que possam vir a ser usados para questões de emergência no quadro da Covid-19.

Para o efeito, o governador sublinhou que gostaria de contar com a colaboração da sociedade, na sensibilização dos vulneráveis para acatarem as medidas que serão tomadas pelas autoridades da província de Luanda.

Fez saber por outro lado, que serão restringidas as visitas nos lares de acolhimento de crianças e idosos, existentes, no sentido de se evitar situações de contágio.

Por outro lado, Luther Rescova defendeu a necessidade do reforço das unidades hospitalares com medicamentos essenciais para doenças tropicais, face ao surto da pandemia, prevendo um aumento da demanda de pacientes nas unidades sanitárias públicas e os fármacos essenciais devem estar disponíveis.

Segundo o governador, são algumas das medidas específicas para se dar resposta as exigências e fazer com que não falte medicamentos, porque, além do COVID-19, as doenças tropicais continuarão a merecer atenção, sob pena de tornar os munícipes mas fragilizados e vulneráveis a nova epidemia.

A comissão, prosseguiu, deve igualmente reforçar o material da Bio-segurança, pois não bastam os cuidados recomendados, mas sim um conjunto de condições logísticas que devem estar disponíveis nas administrações municipais e bairros, para onde for possível serem distribuídos às populações para prevenção.

Adiantou que o governo da província esta a equacionar o reforço da protecção dos profissionais da saúde e administrativos que trabalham com as populações em situação vulnerável, dai que a prevenção deve ser contínua.