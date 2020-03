General Pedro Sebastião assume liderança do combate ao Covid-19

De acordo com uma nota da Casa Civil do Presidente da República, a que OPAIS teve acesso, a entrada em cena do general deve-se ao facto de se ter verificado constrangimentos no acolhimento dos cidadãos no Centro de Quarentena de Calumbo. Com a sua liderança, acredita que se garantirá melhores condições as pessoas tenham de permanecer em quarentena de 14 dias por serem provenientes de países classificados como de alto risco de contágio de Covid-19.

“De forma a imprimir um melhor nível de organização de toda a acção de prevenção e luta contra a expansão do novo Coronavírus, Covid-19”, lê-se no comunicado. A composição da Comissão mantém-se inalterada, passando a coordenação-adjunta para a Ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, que anteriormente liderava todo o processo.

“Agradecemos a compreensão dos cidadãos pelos constrangimentos ocorridos. O Executivo está empenhado neste processo e tudo fará no sentido de salvaguardar a saúde pública e o bem maior, a vida de todos os angolanos”, garante.