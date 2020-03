Gingas do Maculusso recordam êxitos em fase de preparação do concerto “Reencontro” na Rádio Mais

O destaque da 61ª edição do programa “Menha Ndungo” da Rádio Mais Luanda foram as Gingas do Maculusso, durante duas horas de conversa e música. Marcaram presença Gersy Pegado, Patrícia Faria, Celma Miguel, Josina Stella, Kizua Gourgel e Figueira Ginga. O grupo lamentou o facto de o espetáculo inicialmente previsto para o dia 28, ter sido adiado por causa das medidas de prevenção contra o novo Coronavirus. Entretanto, asseguram aos fãs de que o show virá a acontecer a qualquer momento.

Os ensaios prosseguem para uma apresentação, à dimensão do agrupamento, que está longe dos grandes palcos enquanto grupo há algum tempo. Por essa razão, têm estado a ensaiar duas por semana, de modo a justificar o trabalho. “Quem já comprou os bilhetes deve ficar calmo, porque foi apenas um adiamento, o espectáculo vai mesmo acontecer a qualquer momento”, garantiu a cantora Gersy Pegado, com semblante triste pelo adiamento, mas optimista pelo cumprimento das orientações sanitárias no país. Por sua vez, o músico Kizua Gourgel integrante do grupo e que também fará parte do espectáculo, com a sua guitarra, referiu que os fãs vão poder assistir a 30 minutos de música das Gingas na Internet, enquanto durar a situação do Covid-19 até a marcação da nova data do espectáculo.

Má notícia Durante o programa foram anunciados os primeiros dois casos de Covid- 19 confirmados pelo Governo angolano. O agrupamento não deixou de enviar palavras de encorajamento aos seus fãs e ao povo angolano pelo momento menos bom que o mundo está a viver com esta pandemia. Vamos todos estar unidos nesta hora e evitar a especulação de preços e os alarmismos”, disse a cantora e advogada Patrícia Faria, num momento em que se assiste a uma subida galopante dos preços dos produtos básicos, bem como para a observação dos cuidados mínimos contra o Covid-19.

Momentos Gersy Pegado, Patrícia Faria, Josina Stella e Celma Miguel, recordaram os melhores momentos que viveram juntas aquando da formação do grupo, em 1983, pela professora e orientadora Rosa Roque. As composições, as coreografias e rigor da professora no canto da língua nacional Kimbundu foram enaltecidos pelos convidados do programa “Menha Ndungo”, que transmitiu na frequência 99.1 em FM.

Cada um a seu jeito aproveitou a ocasião para recordar a época em que integrou o grupo, ainda crianças. Kizua Gourgel voltou a falar do rigor e da qualidade da instrumentalização das canções das Gingas do Maculusso muitas vezes criadas sem que se obedecessem às exigências da lógica musical.

Gingas sem Patrícia Questionada sobre a sua saída das Gingas do Maculusso em 2012, Patricia Faria respondeu dizendo que não está arrependida de ter saído, mas enalteceu o papel e maturidade da professora Rosa Roque para a resolução do problema na época.

“Não é uma questão de estar arrependida, todos nós crescemos e fizemos carreira a solo, a professora teve um papel pedagógico e muito importante” afirmou a cantora e também radialista Patrícia Faria. Durante o Programa, as Meninas do Maculusso soltaram a voz e interpretaram duas canções, acompanhadas pelo violão de Kizua Gourgel e Figueira Ginga.