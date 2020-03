O montante absorvido pelo BNA durante os primeiros dois meses do ano fixou-se em 14,50 mil milhões Kz

Espaço Angola

A Luibor Overnight fixou -se em 15,93% na última sessão do dia 18 de Março de 2020. O nível corresponde a uma redução de 36 p.b. face a semana anterior, o que poderá sugerir moderações nas necessidades de liquidez dos bancos comerciais, com possíveis efeitos sobre as taxas de juro praticadas na concessão de crédito.

Finanças Públicas

As yields dos Eurobonds emitidos pelo país continuam a aumentar. As yields exigidas pelos investidores aumentarem em média 1,3602 p.p., na última semana, sendo reflexo da redução do preço do petróleo, com possíveis impactos sobre futuras emissões.

Economia Real

A produção petrolífera referente ao mês de Fevereiro fixou-se em 1,390 milhões barris/dia, segundo dados da OPEP. O nível corresponde a um incremento mensal de 15 mil barris/dia, porém abaixo da média estabelecida no OGE 2020, o que poderá reflectir-se sobre a arrecadação de receitas.

Espaço internacional

Zona Euro O saldo da balança comercial referente ao mês de Janeiro fixou-se em 1,3 mil milhões EUR. O registo representa uma redução de 94% face ao mês de Dezembro de 2019, reflexo da desaceleração das exportações para a China e o Reino Unido.

Alemanha

O Índice da Percepção Económica da ZEW fixou-se em -49,5 pontos em Março de 2020. O registo representa uma redução mensal de 58,2 pontos e o menor nível desde Dezembro de 2011, justificado pelo aumento das incertezas sobre a propagação do Coronavírus.

Reino Unido

O Banco de Inglaterra reduziu a sua taxa básica de juro em 15 p.b. para 0,1%. A medida surge da necessidade de minimizar o impacto do Coronavírus sobre a economia. Adicionalmente, o Banco decidiu elevar o montante de compra de títulos do tesouro em 200 mil milhões de libras para um total de 645 mil milhões de libras.

Itália

A taxa de inflação homóloga fixou-se em 0,3% em Fevereiro. O nível representa uma desaceleração mensal de 0,2 p.p. e o menor registo desde Novembro de 2019, devido a redução dos preços dos produtos energéticos não regulados, com efeitos sobre o poder de compra dos consumidores.