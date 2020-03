Progresso do Sambizanga empata na deslocação ao Huambo

O Ferrovia do Huambo e o Progresso do Sambinzanga empataram ontem num nulo, no Estádio dos Kuricutelas, em jogo referente à 25ª jornada do Girabola 2019/2020. Com este resultado, a equipa do Huambo mantém-se na 13ª com 20 pontos, enquanto os sambilas descem para o 12º lugar. Com a paragem do Campeonato Nacional devido à propagação da Coronavírus, os dois técnicos vão aproveitar para preparar os últimos jogos da prova.

Na cidade do Bago Vermelho, o Santa Rita de Cássia do Uíge recebeu e venceu, por 3-0, o Wiliete, no Estádio 4 de Janeiro. Apesar da vitória, os católicos não conseguiram fugir da lanterna vermelha, pois mantêm-se na 14ª posição com 16 pontos, ao passo que o Wiliete mantém-se no nono lugar com 28, posto que garante algum conforto para a manutenção na maior montra do rei futebol.

O Cuando Cubango surpreendentemente venceu, por duas bolas sem resposta, a Académica do Lobito, no Estádio dos Eucaliptos. Com este triunfo, o representante das terras do Progresso permanece na penúltima posição com 20 pontos. Por sua vez, os estudantes do Lobito conservam a sexta posição com 33, menos sete que o terceiro classificado o Bravos do Maquis.