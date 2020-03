CASA-CE diz que Coronavírus vai condicionar Presidente da República na convocação das autarquias

O vice-presidente da CASA-CE para acção política e revitalização, Manuel Fernandes considerou, ontem, em Luanda, que se o quadro actual da pandemia do Coronavírus não for ultrapassado até ao mês de Junho, os angolanos podem esquecer a realização das eleições autárquicas O político referiu, em entrevista a OPAÍS, que o Presidente da República terá dificuldades em convocar as eleições autárquicas se a discussão do Pacote Legislativo Autárquico não for concluída a tempo.

Para acatar as medidas de prevenção do coronavírus, a Assembleia Nacional suspendeu a realização das Plenárias em que estava prevista a aprovação de mais alguns diplomas do Pacote Legislativo Autárquico. “Ainda não sabemos quando é que estaremos completamente livres dessa pandemia. Corremos todos o risco, o próprio calendário político também não será poupado.

Seria bom se essa pandemia passasse rápido e permitisse ao país voltar ao seu rumo normal”, disse. Manuel Fernandes sublinhou que não se pode culpabilizar o Executivo por esta pandemia, alegando que a mesma não decorre de uma situação local, mas sim mundial.

Garantiu que a sua formação política dará o seu contributo para aquilo que for necessário para a educação cívica das populações, no sentido de evitar a propagação da pandemia e para que o caos não se instale, olhando para aquilo que são as condições sociais e económicas do país.

“Apesar de ser da Oposição, eu não passo culpabilizar, dizendo que a pandemia do Coronavírus vai ser usada como pretexto. Temos que ser realistas, se o actual quadro não for ultrapassado o mais rapidamente possível, pelos menos até ao mês de Junho, podemos esquecer eleições autárquicas este ano”, concluiu.