Covid-19 – PR convoca Conselho da República

Ainda sobre o mesmo assunto, o Presidente da República decidiu ouvir a Assembleia Nacional, enviando àquele órgão de soberania uma delegação do Governo chefiada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança e Coordenador da Comissão criada para conduzir os esforços do Governo no combate à propagação da pandemia do coronavírus em Angola, com a finalidade de apresentar o ponto de situação sobre o quadro actual do COVID-19 em Angola e no mundo

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no âmbito do reforço das medidas de prevenção, de contenção e de combate à propagação do COVID-19 em Angola, decidiu convocar o Conselho da República para uma sessão amanhã, dia 25 de Março, para a auscultação dos conselheiros desse órgão de consulta do Chefe de Estado, sobre a matéria.