Covid19: Turista inglês é a primeira vítima mortal da doença em Cabo Verde

O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, revelou que o turista inglês de 62 anos, diagnosticado com o novo coronavirus morreu às 23 horas de segunda-feira, 23, na ilha da Boa Vista.

O cidadão inglês “deu entrada na Boa Vista no dia 9 de Março e no dia 16 iniciou um quadro respiratório, com tosse e febre”.

Ele deu positivo ao teste no dia 19.

Em conferência de imprensa nesta terça-feira, 24, Arlindo do Rosário acrescentou que o companheiro do turista, cujo teste deu positivo, está sem sintomas, enquanto a turista holandesa também diagnosticada com o novo coronavírus tem diagnóstico “reservado”, depois de ontem ter sido considerada em estado crítico.

Depois do primeiro caso, o Governo cabo-verdiano colocou toda a turística ilha da Boa Vista em quarentena e enviou exército e mais técnicos de saúde para garantir a quarentena e reforçar o atendimento aos doentes.

VOA