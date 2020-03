Exposição colectiva “Mulheres Híbridas” pode ser adiada devido à pandemia do Covid 19

Seis jovens criadoras angolanas juntaram-se nas artes plásticas para homenagear as mulheres de todo o mundo, num projecto expositivo com o título “Mulheres Híbridas”, a inaugurar esta Sexta-feira, 27. A mostra, englobando linguagens como pintura, escultura, artes têxteis, fotografia, performance arte e poesia, é tida como um balão de ensaio para o lançamento destas jovens criadoras no mercado das artes.

Nesta colecção composta por várias obras de pintura em acrílico sobre tela, tecelagem e instalação, as jovens artistas procuraram retratar o quotidiano da mulher de várias formas: no trabalho, na humanização, na fertilidade e na maternidade; na espiritualidade, na sua conservação, no seu aparecimento na arte, entre outros aspectos.

Trata-se das artistas, Domingas Massocolo, Imaculada Tchitanga, Sarhai Graffiteira, Dina Lusano, Sevetania Jurelma Pereira Kissanga, Esperança Kizuku Ndombasi Sebastião, Yola Balanga, Isabel Landama e Marisa Kingica António. A colecção, inserida na jornada Março Mulher, enaltece o seu papel na sociedade. É um incentivo a todas aquelas que praticam a arte e por várias razões não a exibem nas

suas zonas devido a vários factores. É uma tendência criativa que, segundo a organização, procura dar forma e cor ao imaginário da arte de pintar e confeccionar.

Nesta exposição, as jovens criadoras procuram ainda mostrar e fomentar a convergência entre as diferentes técnicas ligadas às artes têxteis e a cultura angolana, destacando o nosso quotidiano com reflexões e acções sobre o mundo em que vivemos. A exposição apela também a sociedade e os jovens interessados neste tipo de arte a obterem conhecimentos sobre as diferentes técnicas.