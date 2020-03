Alerrandro Souza é jogador de futebol brasileiro, tornou-se notícia internacional por causa do Covid-19. Não, não está infectado, pelo menos biologicamente. Já mentalmente… aquilo não deve estar muito bem. É assim, o avançado do Red Bull Bragantino, segundo o jornal brasileiro Globo Esporte, escapou à quarentena obrigatória no fi m de semana, imposta para travar a disseminação do Coronavírus. Feio, não é? Até parece que aprendeu com certos angolanos viajados e por isso tomados pela presunção de serem inteligentes. E tal como alguma malta de cá, Alerrando organizou uma festa com cerca de 30 pessoas, na cidade de Lavras, no interior de Minas Gerais. Resultado, foi preso pela Polícia.

Epá, há aqui uma diferença… Já sei, os inteligentes daqui não vão presos. Assinam compromissos e depois andam por aí, levando a até ao encerramento de condomínios, prejudicando famílias e o país. A PGR, sempre tão “coiso” em certos momentos e com comunicados sobre certas pessoas, não era agora bom dizer que a quebra daquele compromisso, assinado sob um Decreto com força de lei, é crime?

Não sou jurista, preciso de esclarecimento. Mas também estou só aqui a falar, sem conhecer o conteúdo do dito compromisso, se calhar o Estado acreditou que os passageiros eram todos anjos e se esqueceu de referir as possíveis sanções, porque quarentena obrigatória não é sanção, antes pelo contrário, fi car sob os cuidados do Estado é estar protegido. Ou, se calhar, alguém já decidiu que o nosso Coronavírus é diferente. Somos mesmo especiais.