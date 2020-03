Conselho da República reúne-se hoje para falar sobre o Covid-19

O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no âmbito do reforço das medidas de prevenção, de contenção e de combate à propagação do Covid-19 em Angola, decidiu convocar o Conselho da República para uma sessão hoje, dia 25 de Março, para a auscultação dos conselheiros desse órgão de consulta do Chefe de Estado, sobre o Coronavírus.

Ainda sobre o mesmo assunto, o Presidente da República decidiu ouvir a Assembleia Nacional, enviando àquele órgão de soberania uma delegação do Governo chefiada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa de Segurança e Coordenador da Comissão criada para conduzir os esforços do Governo no combate à propagação da pandemia do Coronavírus em Angola, general Pedro Sebastião, com a finalidade de apresentar o ponto de situação sobre o quadro actual do Covid-19 em Angola e no mundo.