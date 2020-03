 CR apoia convocação do Estado de Emergência

O Conselho da República (CR), órgão de Consulta do Presidente da República manifestou-se hoje favorável à declaração do Estado de Emergência devido à pandemia do Covid-19.

Os membros do Conselho da República apelaram ao Executivo a garantir a distribuição regular de água nas zonas urbana , peri-urbanas e rurais por todo o país e a realização de testes a todos os cidadãos provenientes dos países de circulação comunitária do vírus e ainda a implementar medidas urgentes que impeçam a concentração de pessoas nos mercados informais.

No comunicado lido no final do encontro com o Chefe de Estado, João Lourenço, Pediram ao Governo para fortalecer a coordenação e cooperação inter-sectorial para efectivar as medidas de controlo e o seu cumprimento por cada organismo da administração central do Estado , governos provinciais, administrações municipais e parceiros.

O conselheiros do PR sugeriram ao governo no sentido de garantir a protecção das fronteiras do país com base no regulamento sanitário internacional vigente em todos os pontos de entrada “para um controlo reforçado da entrada de pessoas” nos aeroportos, porto dos e terminais portuários e fronteiras terrestres.

O CR apelou ao Governo a segurar o tratamento apropriado de casos suspeitos ou confirmados que incluindo áreas de isolamento e ou quarentena.

Sugeriram também o fortalecimento da vigilância epidemiológica, a protecção humana e animal , investigação apropriada, e o controlo de foco oportuno que contribua para limitar o foco da transmissão.

Ao Executivo foi também apelado para organizar oportunamente o sistema nacional de saúde para garantir os cuidados de saúde à população afectada e a garantir o abastecimento médico que permita a atenção médica nas quantidades previstas .