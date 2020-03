 Operadores disponibilizam pacote especial mensal gratuito  

A partir do dia 27 de Março os cidadãos e as entidades públicas e privadas vão ter direito a serviços mínimos de voz, mensagens, Internet, postais e meteorologia gratuitos. Um comunicado do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação fez saber, esta Quinta-feira (25), que elaborou “em estreita articulação com Operadores e Prestadores de Serviços Públicos e Privados do Sector” um Plano de Contingência Sectorial, com a finalidade de garantir a prestação destes serviços aos cidadãos assinantes.

A medida, segundo este departamento ministerial, se enquadra no âmbito do Decreto Legislativo Presidencial Provisório, n.º 1/20 de, 18 de Março ,relativo às medidas especiais a serem observadas para o combate à Covid-19.

O pacote especial mensal gratuito por assinante vai incidir sobre ligação para os números de emergência (111, 112, 113, 116,119,145,146), para o INADEC, para os Hospitais e para Centros de Saúde seleccionados.

O pacote vai compreender também quarenta e cinco (45) minutos de ligações de Voz (móvel) e envio de 30 mensagens (SMS) , o

Serviço de Voz, dentro da rede fixa da Angola Telecom, TV Cabo e MSTelcom.

Com base na mesma medida, vai igualmente haver uma “disponibilização ininterrupta dos canais de televisão TPA1 e TPA2 nas Plataformas ZAP e Multichoice”.

O comunicado do Ministério dos Transportes refere ainda que, em relação ao serviço de internet, serão disponibilizados acessos ao Serviços Públicos Electrónicos (SEPE), ao Portal do Ministério da Saúde e aos Portais do Governo, bem como duzentos (200) Mega bytes para Dados.

“Ficam suspensos imediatamente, o atendimento ao público e o expediente presencial no órgão regulador das comunicações (INACOM), Rede de Mediatecas de Angola e órgãos tutelados pelo Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação, conclui.