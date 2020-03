PR pode decretar Estado de Emergência

A recomendação saiu do Conselho da República que esteve reunida à porta fechada hoje no palácio presidencial.

Norberto Sateco

O Presidente da República, João Lourenço, pode decretar “a qualquer momento” , durante o dia de hoje (25), o Estado de Emergência como medida gravosa para impedir a disseminação da pandemia do coronavírus, soube Opais de fonte presidencial.

A mesma fonte adiantou que depois de o PR ter auscultado esta manhã os membros do Conselho da República, a decisão estará dependente apenas do resultado da auscultação ao deputados, feita pelos membros do Executivo na Assembleia Nacional durente um encontro à porta fechada. Os membros do conselho da república apoiam a medida a ser tomada pelo Chefe de Estado qualificando-a como sendo “a melhor forma de prevenção” contra a pandemia. Mas , o líder da CASA-CE, André Mendes de Carvalho , aconselha que, ao impedir a aglomeração de cidadãos nos mercados informais, não se deve perder de vista , que muitos deles vivem dependendo do negócio do dia-a-dia.

Dentre outras medidas recomendadas pelo Conselho da República , consta a garantia do aprovisionamento logístico e tecnológico que permita a atenção média nas quantidades previstas.

Está medida, a ser concretizada surge há pouco menos de 5 dias , de a África do Sul e o Congo Democrático terem agido no mesmo sentindo.