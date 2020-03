Sorteados terrenos infra-estruturados do Kilamba

Os 560 lotes destinados aos cidadãos que se inscreveram de forma presencial e/ou via Internet para a aquisição de terrenos infra-estruturados no Kilamba foram sorteados ontem, Terça-feira, em Luanda. O sorteio foi transmitido em directo pela Televisão Pública de Angola (TPA) e contou com a participação de 54. 986 candidatos.

Os terrenos estão direccionados para a construção de habitações, lojas, serviços de saúde, educação, cultura, lazer, entre outros. Pretende-se que a implementação de equipamentos esteja alinhada com o objectivo de construir uma cidade sustentável e adaptada aos desafios do futuro, em conformidade com a legislação fundiária existente e com as boas práticas do ordenamento do território e urbanismo a nível internacional.

Dimensões e preços dos terrenos

O menos lote na zona é de 15 por 25 metros, correspondente a 375 metros quadrados de área total. O preço do terreno é calculado em função da área bruta de construção, tipologia do projecto arquitectónico e o número de pisos.

A título de exemplo, nas estruturas de uso misto o metro quadrado custa USD 150, o multifamiliar USD 141, ao passo que na zona para habitação unifamiliar o metro quadrado varia entre 96 a 150 dólares, ao câmbio do BNA. O pagamento é feito em 20 por cento na assinatura do contrato e o restante é pago até 60 meses (5 anos).