Como o 5G pode ajudar na luta contra o Coronavírus

O 5G pode aumentar a eficácia da prevenção e tratamento da pandemia e impulsionar a transformação digital dos sistemas de saúde em resposta a grandes emergências públicas, como a actual pandemia do COVID-19, sugere um relatório da Deloitte recém-lançado.

O papel brancointitulado “Combatendo o COVID-19 com o 5G: Oportunidades para melhorar os sistemas de saúde pública” foi produzido em colaboração com a Huawei. Durante o surto na China, as operadoras de telecomunicações colaboraram com a Huawei para estabelecer rapidamente uma rede 5G específica dedicada aos hospitais de tratamento COVID-19.

O papel branco analisa exemplos de medidas de controlo e tratamento COVID-19 na China e identificou desafios que enfrentam o gerenciamento de epidemias em termos de monitoramento, quarentena e tratamento.

Entre as suas descobertas, o papel branco observa que a eficácia da comunicação e do intercâmbio de dados foi essencial na triagem de indivíduos infectados e no controlo do surto. Isso permite imagens térmicas, monitoramento remoto contínuo e diagnósticos durante a transferência do paciente.

A pesquisa também destacou a necessidade de criar e actualizar mecanismos de resposta a emergências de saúde pública, através dos quais os governos possam tomar decisões correctas prontamente e alocar recursos de maneira mais eficaz.

Nesse sentido, o 5G também pode promover a colaboração, permitindo a conectividade, mantendo a comunicação eficaz entre hospitais e o compartilhamento de dados e referências médicas entre hospitais e instituições de pesquisa científica, especialmente “nos rápidos aumentos no volume de dados e na crescente demanda por remotos e HD- tratamento baseado em vídeo “.

Além disso, o relatório indica que o sucesso dos aplicativos 5G no domínio da saúde pública também pode inspirar novos modelos de negócios noutros sectores.

Como resultado dos recursos 5G, como conexão de alta velocidade, alta confiabilidade e baixa latência, o sistema de saúde se beneficiou de tempos de resposta aprimorados, monitoramento de pacientes, colecta e análise de dados, colaboração remota e alocação de recursos.

Também serve de exemplo para plataformas inovadoras de resposta a emergências públicas importantes, digitalizadas, baseadas em dados e em nuvem.