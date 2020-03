COViD-19: Autoridades reforçam rastreio nos postos rodoviários

De acordo com o administrador municipal de Cambambe, Adão Malungo, em declarações à imprensa, o rastreio no posto de fiscalização do Kiamafulo, no limite entre as províncias do Cuanza-Sul e Norte, é uma acção conjunta dos municípios de Cambambe (CuanzaNorte) e do Libolo (CuanzaSul), com vista a travar a propagação do Covid-19.

Esclareceu que a acção consiste na medição da temperatura às pessoas que passam pelo território e que caso apareçam cidadãos sintomático serão imediatamente encaminhados para as unidades sanitárias de referência da província do Cuanza-Norte, a fim de serem observados com maior cuidado. A directora municipal da saúde do Libolo, que coordena a equipa conjunta de rastreio ao Coronavírus no posto de fiscalização do Kiamafulo, Ângela Maria Maurício, referiu que até ontem tinham sido realizadas 339 medições de temperatura em pessoas que circulam por aquele corredor, sem qualquer registo de caso suspeito da doença.

Acrescentou que actividade idêntica está a ser realizada, desde Sexta-feira, nas principais vias do município do Libolo, para a detecção de possíveis focos de contágios, permitindo até ao momento a medição de temperatura para o despiste do Coronavírus a quatro mil e 513 cidadãos.