COVID-19: CFB suspende circulação de comboios de passageiros

Angola continua com três casos positivos de coronavírus (covid-19), de acordo com as autoridades sanitárias.

Angola registou os primeiros dois casos, no dia 21 deste mês, tendo diagnosticado o terceiro caso (23 anos de idade) no dia 23 do corrente.

No mundo, mais de 400 mil pessoas estão infectadas com essa pandemia, que já provocou mais de 20 mil mortes.