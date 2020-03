Espanha ultrapassa China no número de mortes por coronavírus

De acordo o relatório, são 47.610 pessoas infectadas com o Sars-CoV-2, uma alta de 7.937 contágios a mais do que no dia 24. Há ainda 3.166 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (uti) e 5.367 receberam alta dos serviços hospitalares.

A capital Madrid é a que regista o maior número de contaminados e de falecidos, com 12.352 e 1.535, respectivamente. na sequência, aparece a Catalunha, com 9.937 infectados e 516 mortos. Durante a colectiva de imprensa para anunciar os novos dados, o governo espanhol afirmou que espera que já neste fim de semana as medidas de isolamento impostas à população comecem a fazer efeito.

Segundo o general José Manual Santiago, que participou da colectiva representando o ministro do interior, fernando grande-Malarska, já foram registadas 19 detenções e mais de sete mil denúncias contra espanhóis que não estão a cumprir as medidas de isolamento.

(ANSA)