Polícias adiam assembleia-geral

A Assembleia-geral extraordinária do Interclube, prevista para hoje, foi adiada por força da COVID-19. Os membros da organização alegam que estão a cumprir as medidas de combate e prevenção da pandemia que continua a fazer mortes no mundo. No encontro, os membros de direcção da formação afecta à Policia Nacional, teriam a missão de marcar a data para a renovação de mandatos.

De acordo com a circular da Direcção Nacional dos Desportos (DND), orgão afecto ao Ministério da Juventude e Desportos (Minjude), os clubes devem realizar eleições neste período. Entre outros assuntos, os membros do Interclube teriam como meta marcar a data e a hora das eleições.

A aprovação do relatório e contas referentes ao ciclo olímpico 2016/2020 também seria aprovado na Assembleia-geral. Tudo indica que Alves Simões, presidente cessante, vai concorrer à sua própria sucessão na formação azul e branca. Com as cores do Interclube, Alves Simões já conquistou vários campeonatos nacionais em várias modalidades.

Com o futebol, o Interclube já conquistou o Girabola, Campeonato Nacional de futebol sénior masculino. Em 2007, os polícias venceram o primeiro Campeonato Nacional. Volvidos três anos, a formação azul e branca voltou a conquistar. O atletismo, o judo e o basquetebol são modalidades que inscrevem o nome do Interclube dentro e fora do continente africano.