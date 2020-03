tribunal Supremo avança com “despejo” da Provedoria de Justiça

Os técnicos da Provedoria de Justiça foram surpreendidos, Terça-feira, 24, com a retirada dos letreiros que se encontravam nas paredes exteriores do edifício. “O último golpe pode ocorrer, em princípio, no dia 31 de Março. Aquando da abertura judicial, o TS tenciona (re)inaugurar o referido edifício”, frisou. A nossa fonte diz lamentar “o silêncio da Presidência da República e dos seus auxiliares”, a quem os funcionários da Provedoria dirigiram cartas a solicitar esclarecimentos mínimos, por considerarem tratar-se de uma desapropriação indevida.

Na carta,a que OPAÍS teve acesso, os funcionários e agentes da Provedoria de Justiça manifestam também o seu descontentamento com a ordem de terem que ceder o imóvel ao Tribunal Supremo. No entender deles, a obrigação de assim procederem a fi m de proporcionar melhores condições de acomodação aos 21 juízes conselheiros do Supremo, bem como aos seus técnicos, e para a realização das sessões de julgamento, não colhe.

“Só não estamos a ver onde é que vão conseguir tudo isso num edifício concebido arquitectonicamente e construído de raiz para instalar o Provedor de Justiça e os seus auxiliares, tornando o edifício na verdadeira Casa do Cidadão, por reunir os traços identitários mais típicos (…), quais sejam, a independência, a sigilosidade, a acessibilidade e a informalidade”, diz o documento.

Por se tratar de uma decisão soberana do Presidente da República, João Lourenço, os funcionários dizem não ter outra saída que não seja cumprir, porém, aproveitaram a enviar a aludida carta para manifestar o direito à indignação, ao repúdio e ao veemente protesto.

“Inúmeros pecados originais”

Os subscritores descrevem que a medida, para além de “abrupta para quem tem neste lugar o seu espaço vital da prática da sã cidadania e deselegante na forma de tratamento que se vota a um órgão público de dignidade constitucional, enferma de inúmeros pecados originais”. No entender deles, a decisão não respeitou a história do lugar. Esclareceram que o edifício foi construído exclusivamente para uso da Provedoria de Justiça, após muitos sobressaltos.

Para fundamentarem, disseram que cada funcionário e agente da instituição tem bem presente os passos dados e os entraves desbravados para que naquele ano, em 2009, fosse lançada a primeira pedra. Isso “depois do primeiro Provedor de Justiça, Paulo Tjipilica, ter logrado apresentar ao anterior Presidente da República [José Eduardo dos Santos] uma maquete, na sequência de visitas de constatação do melhor modelo”. Para o efeito, analisaram as instalações das suas congéneres sediadas em países como a Suécia, a Polónia e a África do Sul.