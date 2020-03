TVCABO desiste do aumento de preços no final do mês

A operadora TVCABO anunciou que não vai aumentar os preços no final do corrente mês como previa. A decisão, segundo uma nota enviada a OPAÍS, é justificada “com o impacto sanitário, social e económico causado pela Covid-19 e com o difícil momento vivido por toda a população” para os quais a operadora se afirma “sensibilizada e solidária” .

“Perante o período desanimador e incerto, a TVCABO une-se a toda a população e mantém os valores dos pacotes praticados até hoje, com as mesmas características e assistência técnicas, tudo para que os seus clientes possam respeitar o devido período de quarentena com todo o conforto e qualidade de informação e comunicação”, refere a nota.

De referir que as operadoras de telecomunicações nacionais tinham previsto um aumento no valor dos pacotes disponibilizados aos seus utilizadores a partir do dia 31 de Março, intenção que “perante a situação caótica vivida a nível mundial”, a TVCABO decidiu não efectivar..

Segundo o Director Geral da TVCABO, Francisco Ferreira “a TVCABO sempre esteve e vai continuar a estar ao lado dos seus clientes, zelando pelos seus interesses e bem-estar. Numa altura destas, não podemos ficar indiferentes à realidade vivida, pelo que decidimos contribuir com o não aumento de preços e o reforço da assistência técnica via callcenter, para que todos possam, como sempre, contar connosco, com o nosso melhor. Queremos também deixar uma mensagem de esperança a todos, porque estamos juntos nesta luta e vamos todos ficar bem!”.

Desta forma, a TVCABO junta-se à luta contra o Corona Vírus e apela a todos que cumpram os cuidados sanitárias e sociais pedidos perante este cenário, lembrando que devemos todos: lavar as mãos correctamente, manter a distância social e assim evitar as formas de saudação e cumprimentos que impliquem contacto físico, evitar multidões, usar máscara de protecção devidamente, espirrar ou tossir colocando o antebraço à frente, evitar tocar nos olhos, nariz ou boca com as mãos sujas e não sair de casa se sentir algum sintoma.