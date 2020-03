APN apoia Estado de emergência

Em entrevista a OPAÍS, ontem, o presidente da APN, Quintino Moreira, disse que a decisão tomada pelo Presidente da República foi a mais adequada para se conter a pandemia do Covid-19, numa altura em que o país já conta com três casos. Avançou que esta decisão poderá ajudar a conter a propagação da pandemia, com a observância das medidas preventivas orientadas pelas autoridades sanitárias do país e da Organização Mundial da Saúde(OMS).

O político afirmou ter sido necessária a decretação do estado de emergência para se evitar males maiores, a julgar pelo aumento de casos no continente, sobretudo nos países fronteiriços com Angola. Quintino Moreira espera que a população cumpra as orientações do Executivo durante a vigência do estado de emergência que deve vigorar a partir desta Sexta-feira, 27, tendo em conta as exigências que se impõem em situação desta natureza.

O líder da Aliança Patriótica Nacional apelou às autoridades para cumprirem e fazerem cumprir a decisão do Presidente da República nos marcos da lei, mas sem excessos. “A APN apela a que se faça cumprir a lei, mas sem o excesso de zelo”, afirmou, acrescentando que os que prevaricarem contra a medida devem ser responsabilizados civil e criminalmente.

Quintino Moreira apelou à classe política angolana, às associações cívicas, às igrejas e às ONG no sentido de apoiarem material e moralmente o Governo angolano na luta contra esta pandemia. Disse ser nos momentos difíceis que deve haver mais solidariedade, como é o actual momento que o país está a atravessar. Para a fonte, mais do que solidariedade, o patriotismo deve falar mais alto nesta cruzada contra o COVID-19, que assola o mundo desde Dezembro do ano passado.

Solidariedade

Ante a situação que o país está a atravessar, Quintino Moreira apelou aos que têm mais a partilhar com os que têm pouco, ou os sem nada, sobretudo na alimentação, admitindo que os próximos dias serão difíceis para o país. Aos empresários, apelou que redobrem os esforços para continuarem a abastecer o mercado com géneros alimentícios, com realce para os produtos da cesta básica. Finalmente, alertou às autoridades sobre a subida vertiginosa de preços dos principais produtos nas lojas e supermercados, colocando a maioria da população sem hipóteses para adquiri-los.