Batalha do Cuito Cuanavale não é uma fantasia

Por: AGOSTINHO SEBASTIÃO NETO

É importante sublinhar que de Julho de 1985 a Abril de 1989 integrei a 13.ª Brigada de Desembarque e Assalto das ex-FAPLA, destacada na vila do Cuito Cuanavale. Não estou fi liado a nenhum Partido Político. Como desmobilizado de guerra, não recebo e nunca recebi apoio do Estado de qualquer natureza. A minha condição de ex-militar resume-se em sequelas dos 20 anos do abandono dos meus estudos académicos, em cicatrizes dos estilhaços de projécteis que carrego no corpo e no percurso que estou a fazer para me reintegrar social e profi ssionalmente.

Por isso e, porque não estou amarrado a compromissos ideológico-partidários, sempre que me disponho a escrever sobre a batalha do Cuito Cuanavale move-me apenas e só o interesse pela descrição dos factos tal como ocorreram. Como muitos pressagiavam, a batalha de defesa do Cuito Cuanavale transformou-se em um autêntico campo de disputa de posições político-partidário.

Um tema em que, ex-militares convertidos em políticos, se apresentam como mensageiros da sua verdade, se esmeram para captar apoios dos militantes e simpatizantes de seus partidos políticos. Nos postulados ideológicos presente nos seus discursos ignora-se totalmente a ciência. Pelos vistos, os historiadores têm o trabalho facilitado. Os posicionamentos intransigentes dos antagonistas farão tudo por eles. Só assim se explica a confusão que se está a fazer em relação aos combates travados no quadro da batalha de defesa do Cuito Cuanavale com os da operação “Saudemos Outubro”.

Na verdade, nesta operação, as forças da ex-FAPLA sofreram importantes baixas. Não há como contornar esta realidade. Contudo, colocar estas duas circunstâncias de confrontação militar numa única perspectiva de abordagem é, no mínimo, contraproducente para quem tenha planeado acções militares e conduzido homens em contexto de combate. É que a Operação “Saudemos Outubro” teve início em Julho de 1987 e culminou, em Outubro desse ano, com o recuo das forças governamentais ao seu ponto de partida: a estratégica vila do Cuito Cuanavale.

De acordo com os cânones de guerra, a delimitação temporal da batalha de defesa do Cuito Cuanavale compreende o período entre 15 de Novembro de 1987 e 23 de Março de 1988. É verdade que não é fácil sacrifi car uma militância partidária que se carrega na massa do sangue por muitos anos de vida, sobretudo quando dela depende a ascensão política, económica e social dos visados. Salvo melhor opinião, entendo que um general tem de demonstrar que é um profundo conhecedor da arte de guerra no seu sentido técnico e científi co; alguém que, em qualquer academia do mundo, possa ser percebido no que em matéria de guerra diz respeito.

De contrário, nunca será levado a sério. Na discussão entre os protagonistas políticos e militares da época, pergunta-se sobre os objectivos de uns e de outros. Infelizmente, a retórica repleta de fundamentos sem cabimento tem prevalecido sobre o que, na realidade, aconteceu no palco das acções militares. Por conseguinte, propaga-se uma análise assente no atropelo dos marcos do conhecimento sistematizado e na dispensa de necessários fi ltros ideológico-partidários. Vamos aos factos.

De um lado, tem-se o objectivo que animou a realização da operação “Saudemos Outubro”, desencadeada pelas ex-FAPLA, e do outro, o objectivo da ocupação da vila do Cuito Cuanavale, desenhado pelos estrategas das forças sul-africanas e das ex-FALA. Se as ex-FAPLA tinham como objectivo o desalojamento das forças militares da UNITA da sede do município de Mavinga e arredores, as ex-FALA pretendiam tomar de assalto a vila do Cuito Cuanavale, Posto de Comando Avançado das

Forças Governamentais, região de onde tais forças partiam para atingir as suas posições.

Até então nunca as forças do regime do Apartheid tinham, numa só batalha, dedicado tanto de toda sua capacidade de guerra contra as ex-FAPLA. Os recursos humanos e materiais utilizados e a extensão da própria batalha justifi cavam a importância que atribuíram à tomada de assalto da vila do Cuito Cuanavale. O objectivo das ex-FAPLA foi materializado? Claro que não. E o das ex-FALA? Também não. É justamente aqui em que se encontra o nó da discórdia. Motivo?

A deturpação deliberada do conceito da batalha no contexto em que ela teve lugar. Então, como se explica que o objectivo das forças das exFALA não se concretizou? A história regista que a bandeira da UNITA não chegou a ser hasteada na sede da vila do Cuito Cuanavale. Acontece que a chefi a militar e política das ex-FALA, diante do recuo das forças militares do governo para a vila do Cuito Cuanavale, e aproveitando-se da relativa superioridade no teatro das acções militares, porque na altura suas forças já contavam com o apoio activo e expressivo das forças racistas sul-africanas, pensou que a vila cairia em poucos dias. Em vão! Por quê? Porque é neste quadro de extrema desvantagem para as ex-FAPLA que as forças cubanas, oriundas de Menongue, entram em acção. Estávamos em Novembro de 1987.

É partir deste momento que começa a ser contada a história da batalha de defesa do Cuito Cuanavale. Há, entre os analistas, uma tendência de se pretender pôr em causa a vitória da batalha por parte das forças associadas ao governo angolano, associando a sua tese ao número de perdas em termos humanos e materiais nas fi leiras das ex-FAPLA, se comparado com as das forças do antigo regime sulafricano. Neste quesito, o que está em jogo não são as perdas, mas o desfecho. Um estudo comparado remete para o exemplo da Segunda Guerra Mundial, em que o exército soviético, não obstante as consideráveis baixas humanas e materiais, terá empurrado as forças nazis até às portas de Berlim.

O fi m desta guerra é o que todo o mundo sabe. Uma vez que sou testemunha ocular de tudo que ocorreu então naquelas paragens, faz-me sentido considerar um acto de desonestidade política o que se diz sobre os militares cubanos participarem nos combates travados a Leste e Sul do Cuito Cuanavale, antes dos combates ocorridos em torno da defesa da vila deste município. Confi rmo, sim, a participação dos soviéticos, mas na condição de assessores dos principais chefes, em número que não passava de 10 por cada unidade militar, quer na operação “2.º Congresso” quer na operação “Saudemos Outubro”.

Porventura, podem dizer-me a designação da unidade ou das unidades militares integradas por militares cubanos que participaram dos combates nas áreas de Mupende ou de Kunzumbia? Já agora, o que dizer sobre a contribuição da batalha do Cuito Cuanavale para a libertação da Namíbia e da eliminação do regime do Apartheid? Depois de ter sido liberto, Nelson Mandela viajou a Cuba para manifestar sua gratidão pessoalmente a Fidel de Castro por tudo que este fez pela sua libertação. Está registado o que, na ocasião, Mandela disse a imprensa. Basta consultar os arquivos.

É chegado o momento de nos encontrar como País. Mas impõe-se que o ambiente político seja desinfestado do vírus das convicções político-partidárias que coloniza as nossas mentes. De resto, confi gura uma insanável alucinação ideológica a tentativa de escamotear o impacto da batalha na paisagem política e social da República Sul-Africana. Por isso e outras razões, não me parece que a Batalha de defesa do Cuito Cuanavale tenha sido uma fantasia. *É professor e combatente da Batalha do Cuito Cuanavale