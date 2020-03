BNI disponibiliza instalações para acolhimento e tratamento de doentes

Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Carregue aqui para partilhar no Twitter (Opens in new window)

Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)

Esta decisão, tomada pela administração do Banco no início da semana, segundo apurou O PAÍS, foi comunicada ao Ministério da Saúde, que a tornou pública através da Ministra Sílvia Lutucuta na conferência de imprensa em que fez o ponto de situação da pandemia em Angola.

Desta forma, e segundo os seus responsáveis, “o Banco BNI começa desde já a contribuir para que o país possa controlar a progressão da doença entre os angolanos e, com isso, minimizar os seus efeitos sociais e económicos”.

O Banco BNI informa também que este é um dos temas a que estará atento no futuro próximo, quer através do estudo e análise doutras contribuições que possa dar para apoiar as comunidades, como através do foco no serviço e na qualidade do mesmo aos seus clientes, e também na salvaguarda do bem-estar dos seus colaboradores, segundo apurámos.

Além da doação, a direcção do BNI aconselha a utilização preferencial dos Canais Digitais e do serviço de Contact-Center, mas continua a disponibilizar em segurança, de acordo com as regras emanadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde de Angola, o atendimento presencial aos clientes que não possam por algum motivo recorrer às ferramentas digitais.

A administração do banco informa ainda que, quer através da informação prestada pelos seus colaboradores nos diferentes canais de atendimento, quer na emissão dos seus comunicados e intervenções, privilegia o esclarecimento de informação sobre a necessidade de cumprimento das regras de higienização – lavagem frequente das mãos, distanciamento mínimo entre as pessoas, forma de tossir para o cotovelo ou para um lenço, entre outras – como elemento base para conseguirmos todos combater esta Pandemia de forma unida e eficaz.