Cidadãos desprevenidos, um viveiro atraente ao Covid-19

As orientações do Ministério da Saúde para que as pessoas observem distanciamentos de mais de um metro e para evitar aglomerados acima de 50 pessoas, de modo a evitar a propagação do vírus, têm sido postas de parte. O estado de emergência decretado pelo Presidente da República, João Lourenço, na noite de Quarta-feira, que entrou em vigor às 00h00 de hoje, agudizou ainda mais a situação, por ter apanhado muitos cidadãos desprevenidos.

A nossa equipa de reportagem percorreu, ontem, algumas ruas de Luanda e pôde constatar aglomerados de pessoas em frente aos bancos, estabelecimentos comerciais e mercados informais. Cenário que se repetiu em outras partes do país. Em entrevista a OPAÍS, Emanuel Vicente, trabalhador, considera que antes da entrada em vigor do isolamento social obrigatório devia-se se tome medidas que amenizassem o impacto económico que essa pandemia causará na vida das famílias.

Salientou que nesta fase há países que não cobraram a água e a energia eléctrica e outros estão a distribuir álcool gel e más caras. Citou o exemplo do Reino Unido que vai distribuir mais de 30 bilhões de Libras para pagar 80% dos salários de todos os funcionários até Junho, sendo que os americanos pretendem pagar cerca de mil dólares para cada cidadão. Medidas que, em seu entender, são essenciais para garantir um confinamento sem problemas para as famílias.

“Em Angola, que medidas [o Executivo] tomou para garantir que os angolanos tenham um isolamento confortável, sem fome e sem preocupações maiores?

O que será dos zungueiros e zungueiras, dos roboteiros, dos “mixeiros”, “kupapatas” e todos angolanos, que até são a maioria que vivem do dia-adia?” Questiona o jovem. Ante ao nosso silêncio, acrescentou: “Com que moral um pai ou mãe viúva ficará em casa, em isolamento, sem ter o que dar aos seus filhos para se manterem durante este período?”. Emanuel Vicente acredita que a maior razão para a resistência da população em acatar as anteriores medidas ao isolamento voluntário estabelecidas no Decreto Legislativo Presidencial Provisório nº 1/20, de 18 de Março, tem justamente a ver com a falta de medidas que garantam o bem-estar das famílias durante o período em questão.

Em seu entender, isso é fundamental, tendo em conta que o mundo está a viver um dos seus piores momentos, se calhar ao mesmo nível das guerras mundiais, diante da pandemia que até ao final de Quarta-feira ceifou mais de 20 mil vidas e está a desestabilizar a economia mundial. Por outro lado, o técnico de informática Heide Afonso aventou a possibilidade de algumas pessoas estarem desrespeitar as orientações por se acharem imunes pelo facto de a quantidade de infectados ser menor cá em Angola.

O que está a levar alguns a não verem a gravidade de pandemia no país. No seu entender, o que se deve fazer é informar mais aos cidadãos sobre o assunto, conforme alguns órgãos de comunicação têm feito diariamente, e criar grupos de profissionais para trabalharem com as comunidades a fim de melhor informarem sobre a pandemia. Uma vez que nem todos possuem energia eléctrica ou uma televisão em casa.

Kit de higienização gratuito precisa-se Para Heide Afonso, o Governo deveria criar grupos locais ou centros para fornecerem alguns kits de prevenção, uma vez que os preços dos materiais de higiene têm subido e há cidadãos com dificuldade para a sua obtenção. “Percorro diariamente as ruas de Luanda e vejo que algumas pessoas não estão a implementar os métodos de prevenção.

Julgo que a ignorância vai

contaminar a todos nós, devido ao modo de convívio a que estamos acostumados. E, mais, estamos a levar a situação como uma doença qualquer”. Heide Afonso tem noção de que a pandemia está a matar vá

rias pessoas em todo o mundo e Angola é um país bastante vulnerável, devido ao saneamento básico precário e por ter carência de meios de transporte colectivo. De acordo com o nosso interlocutor, as quitandeiras não estão a usar mecanismos básico de limpeza para melhor se prevenirem. E, por conseguinte, o contacto direito com o dinheiro também é uma das fontes de contágio.

“Estou preocupada e vivo com medo” Júlia

Paciência, estudante universitária, acredita que se não se tomarem medidas fortes agora, o país viverá o pior momento da sua vida e será três vezes pior do que o que está a acontecer com a Itália e com outros países desenvolvidos do mundo, com um sistema de saúde bom. “Nós temos muitos problemas, a começar pelo berço. Não somos disciplinados em nada. Haverá muitas mortes, principalmente de jovens por causa da desobediência. A nossa perda será maior e vamos acabar todos. Tudo por causa de algumas pessoas que não levam a situação a sério.

Estou preocupada e vivo com medo”, disse. Por outra, disse que, apesar dos problemas básicos de água, energia, e comida para as populações, o Governo deve criar formas de fazer chegar esses serviços, pois acredita que muitos só saem à rua, por falta de alimentos. “Até hoje há pessoas que trabalham no privado e no Estado que ainda não receberam os seus ordenados e já estão a viver o pior momento das suas vidas. Assim fica complicado ficar em casa.

Temos uma população débil que se não foreapoiada haverá confusão no país, porque todos temos direitos e deveres. Estamos numa situação de emergência e todos deviam ajudar”, explicou. Recordou ainda as várias calamidades, como a febreamarela, a seca no Sul do país, marburg, entre outras, em que o Estado nunca pensou em declarar Estado de Emergência, acreditando que a situação não é para brincadeira. “Se notarem, todos os países que hoje, todos os dias, registam mortes e vivem o pior momento das suas vidas, também começaram com dois casos e com o passar dos dias apenas se foi somando. Então, isso devia nos preocupar”, frisou a jovem universitária.