Constitucionalista preocupado com o estado de emergência

Constantino Eduardo, em Benguela

A Aliança Patriótica Nacional (APN) saudou a iniciativa do Presidente da República, João Lourenço, de decretar o estado de emergência para se evitar a propagação do Coronavírus (COVID-19)

Jurista Waldemar Tadeu preocupado com o Estado de emergência

Waldemar Tadeu está convencido de que se o Presidente da República decidiu socorrer-se de uma prerrogativa constitucional, prevista na alínea a) do artigo 119º da Constituição da República é sinal de que as autoridades administrativas estarão, eventualmente, em posse de informações que não quererão, ainda, passar à população para não criar pânico.

“Para combatermos este inimigo, que é invisível, é preciso a comunicação de forma objectiva e clara”. O jurista estranha o facto de os membros do Conselho da República, órgão do consulta do Chefe de Estado, e os líderes de grupos parlamentares terem sido unânimes na tomada da decisão que limita os cidadãos nos seus direitos constitucionais. Para Tadeu, haverá um outro quadro informativo do COVID-19 diferente do que tem sido passado.

“Até à data, naquilo que foi noticiado, ainda só foram noticiados 3 casos e estes estão a ser acompanhados, através da quarentena institucional e domiciliar”, disse. Segundo o especialista, o Estado de emergência decreta-se quando a situação é um pouco mais grave. Ora, ao decretar o Estado de emergência, quer parecer que não foi de ânimo leve”, esclarece. Ainda assim, reconhece o constitucionalista, das três excepções (estado de guerra e de sítio, previstos no artigo 58º) estabelecidas pela Carta Magna, em termos de graduação, esta é a medida menos gravosa.

“Podíamos aplicar outras medidas que podiam acautelar o acompanhamento deste fenómeno”, sustenta. O jurista, que considera imperioso pôr à disposição dos cidadãos informações credíveis sobre o quadro da doença, está de acordo com os entendidos na matéria que consideram ser esta uma das melhores formas de evitar a propagação da pandemia. Mas Tadeu Bastos manifesta-se reticente, na medida em que já tinha sido publicado, a 18 de Março, o Decreto Legislativo Presidencial Provisório nº17/20 que limitava, em certa medida, determinados direitos aos cidadãos.

“Ao se decretar o “Estado de Emergência”, por afectar aquilo que são as liberdades, eu entendo que talvez careçamos de mais informações do que levou a tomada desta posição”, argumenta. Por ser a primeira vez que Angola, como Estado democrático e de direito, se vê mergulhado num cenário desta natureza, o constitucionalista adverte para a necessidade de os militares e paramilitares serem pedagógicos na forma de autuação ao cidadão, em situações em que determinado comportamento ponha em causa esta excepção constitucional decretada pelo Presidente da República. “É um fenómeno novo e haverá aqui um desafio, daí que entenda envolvermos todas as forças vivas da sociedade”.