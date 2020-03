COVID-19: Banco Mundial disponibiliza 15 milhões de dólares

O Banco Mundial disponibilizou USD 15 milhões para apoiar os esforços do Governo angolano no combate ao novo coronavírus (COVID-19), deu a conhecer nesta Quinta-feira, o representante residente do Banco Mundial (BM), Oliver Lambert Em declarações à Angop, o representante avançou que o valor monetária vai ajudar as autoridades nas medidas de prevenção da pandemia, aquisição de equipamentos de laboratórios e materiais de segurança e higiene.

Oliver Lambert avançou ainda que decorre já um trabalho com Ministério das Finanças e da Ministério da Saúde para que possa ser disponibilizado mais financiamento, no sentido de dar uma resposta mais abrangente relacionada à pandemia.

No entanto, o representante do BM indica que a emergência está na saúde, mas é importante assegurar o funcionamento de outros sectores como da educação, energia e água. O novo coronavírus (Covid-19) foi detectado em Dezembro, na China, e, neste momento, no mundo, mais de 400 mil pessoas estão infectadas, sendo que mais de 20 mil mortes.