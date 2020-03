Covid-19: Número de casos suspeitos eleva-se para 26 no Huambo

Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)

Trata-se, segundo a governante, em conferência de imprensa, de quatro cidadãos vindos da África-do-Sul, três do Brasil, quatro do Líbano, 13 de Portugal e cinco da vizinha República da Namíbia, totalizando 26 casos. Joana Lina informou que quatro, do total de cidadãos suspeitos, apresentaram sintomas respiratórios, que estão a merecer maiores cuidados por parte das autoridades sanitárias, enquanto os demais são acompanhados, em casa, duas vezes ao dia.

Para o efeito, deu a conhecer que encontra-se desde a manhã desta Sexta-feira, na província do Huambo, uma equipa do Instituto Nacional de Investigação de Saúde, para o rastreio dos casos suspeitos e treinamento dos profissionais locais sobre as técnicas de recolha de amostras e como devem usar os equipamentos em casos de confirmação.

Joana Lina fez saber que no planalto central foram criados três locais de quarentena institucional: no Hotel IU, com 72 quartos, os centros de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas (CETAC), com 27 suites, e de Aconselhamento do Gabinete da Acção Social, Família e Igualdade do Género.

Em casos de confirmação, referiu a governadora, as autoridades têm disponível o hospital do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB), na cidade do Huambo, bem como o do município do Ecunha, este último, com a capacidade para acomodar 73 doentes.

A governante disse ainda que, além destes locais, o planalto central conta também com os centros de transição dos hospitais Central, Sanatório e municipal do Huambo, este, por sua vez, localizado do Cambiote.

Declaração de Estado de Emergência

Noutra parte da conferência de imprensa, Joana Lina lembrou que a circulação dos cidadãos está interdita desde as 00h00 de hoje (27), instando, deste modo, os moto-taxistas, conhecidos localmente como Kupapatas, assim como outros não autorizados, a paralisarem as suas actividades, para evitar possíveis contágios da doença.

Em casos de necessidades essenciais, explicou que apenas uma pessoa em cada casa está autorizada a sair para aquisição de tal bem, estando, deste modo, proibidas as gestantes, idosos, crianças e as mães cujos filhos são menores de 12 anos de idade.

Segundo a governadora, no município do Huambo, capital da província, apenas estão autorizados, além dos estabelecimentos de venda de bens alimentar e sanitários, o mercado municipal, localizado na cidade Baixa, do Himalaias (formais) e nas bancadas dos mercados informais das Cacilhas, Cambiote, bem como na infra-estrutura definitiva da Quissala, vulgo Alemanha, que deverão estar à disposição das 6h00 às 13h00, para permitir a higienização destes locais.

“Todos estão expressamente proibidos de sair de casa e são obrigados a respeitar as orientações das autoridades, pois que, o não cumprimento da ordem constitui crime de desobediência”, reiterou Joana Lina, que pediu a compreensão dos dois milhões, 519 mil e 309 habitantes da província do Huambo.

O Sistema de Saúde do planalto central, constituído por 11 municípios, conta com 248 médicos, três mil e 639 enfermeiros, 467 técnicos de diagnósticos e terapeuta, assim como 825 administrativos, além de outros profissionais indispensáveis para o seu normal funcionamento.

*ANGOP