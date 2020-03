Covid-19: Primeiro-ministro britânico infectado 4 dias após restringir regras de distanciamento social

O Primeiro-ministro britânico Boris Johnson recebeu hoje resultado positivo no teste que fez de Covid-19, manifestando sintomas leves, como “aumento da temperatura e uma tosse persistente”, segundo declarou num vídeo publicado na sua página do Twitter. O político líder do Partido Conservador, de 55 anos de idade, cumpre com o auto-isolamento em sua casa, pois “é a coisa certa a fazer”, realçou, tendo escrito que se tornou sintomático há 24h.

Apesar da leve indisposição, Johnson disse estar a trabalhar, a partir de casa e, que “graças à tecnologia, conseguirá continuar na liderança da luta contra o novo coronavírus” no seu país. O líder Conservador comentou a homenagem feita pelos britânicos ao Sistema Nacional de Saúde e agradeceu aos profissionais de saúde de Inglaterra. Para si, “os aplausos à janela de ontem à noite foram comoventes”.

Em Inglaterra, de acordo ao relatório diário mundial da O.M.S., o balanço de 26 de Março indica 9.533 casos, com 1.452 novas infecções, 463 mortes, das quais 41 ocorridas no último período de 24h.

No mundo, ontem ultrapassaram-se os 500.000 infectados e 25.000 mortes. E, os Estados Unidos da América subiram para o primeiro lugar no ranking do número de contagiados por país, com 82.404 pessoas com Covid-19.