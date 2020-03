COVID-19 “recua” Mesa da Assembleia-geral dos Tricolores

O Petro de Luanda adiou esta semana a reunião da Mesa da Assembleia-geral, orgão com competência para convocar a renovação de mandatos, visando o ciclo olímpico 2020/2024. O acto, que estava previsto para amanhã, não terá lugar devido à pandemia da COVID-19, segundo comunicado daquela agremiação desportiva.

No encontro, os membros aprovariam o relatório e contas dos exercícios anteriores, bem como a marcação da data das eleições. Para proteger a vida dos sócios e demais membros do clube, entendeu-se que seria melhor adiar o encontro. Os sócios e membros de direcção admitiram que vão cumprir com as medidas da Organização Mundial da Saúde (OMS), bem como do Ministério da Saúde.

Pois, ela visa salvaguardar o interesse de todos contra um vírus que continua a matar muita gente no mundo. Por conta disso, os jogadores do Petro de Luanda realizaram uma campanha de sensibilização de combate e prevenção à doença.

Na campanha, que pode ser vista na sua página oficial no facebook, os jogadores aconselham os cidadãos a terem mais cuidados de higiene. Aliás, o vírus é letal e conta com um nível de propagação volátil, segundo os técnicos de saúde da Orgnização Mundial da Saúde (OMS).