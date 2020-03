Desportivo com programação “especial”

O Desportivo da Huíla, terceiro classificado Girabola 2019/2020, com 37 pontos, cumpre uma programação especial por força da COVID-19. A formação da cidade do Lubango subscreve a paralisação do Campeonato Nacional por ser uma medida preventiva. Aliás, o risco de contágio é cada vez maior e o contacto entre os atletas em campo não os deixa imune.

Deste modo, o técnico do Desportivo da Huíla, Mário Soares adiantou à imprensa que o programa de trabalhos, neste momento, é especial. “Os meus atletas estão a cumprir uma agenda de trabalhos especial”, frisou o técnico da formação do Lubango. Para Mário Soares, os atletas sabem dos cuidados que devem ter neste momento no que toca à prevenção da pandemia.

O técnico adiantou que, para não perderem o ritmo, os jogaodres deverão cumprir pequenas sessões de treino particulares. Os trabalhos específicos ajudarão a manter o ritmo competitivo, pois, não se sabe se a medida será ou não prorrogada. A 25ª jornada está por ser concluída, uma vez que somente o Petro de Luanda e o Interclube é que jogaram. Por força das medidas de prevenção, o Desportivo da Huíla não se deslocou à vila de Calulo, palco onde mediria forças com o Recreativo do Libolo do Cuanza-Sul.

O Petro de Luanda lidera o Girabola com 54 pontos, ao passo que o 1º de Agosto, rival de longa data, ocupa a segunda posição com 51.

Petro do Huambo adia pleito

O Petro do Huambo, clube que já deu glórias no futebol angolano, adiou a realização de eleições por força da COVID-19, pandemia que continua a fazer mortes no mundo. Com data marcada para amanhã, a Mesa da Assembleia-geral solicitou à Comissão Eleitoral, e, esta por estar dentro do assunto, anuiu ao pedido. No comunicado do clube pode ler-se que o pleito referente ao ciclo olímpico 2020/2024 será realizado em data a anunciar.