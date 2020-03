Ministro reitera progressos na Comissão de Reconciliação

O governante, que falava no encontro com os membros do grupo técnico-científico da comissão para a implementação do plano de Reconciliação, admitiu tratar-se de um trabalho que vai exigir dedicação, inteligência e até mesmo alguma paciência na sua abordagem, para caracterizar historicamente cada episódio que gerou violência e o tipo de vítimas.

Na qualidade de coordenador da Comissão de Reconciliação em Memoria da Vítimas dos Conflitos Políticos ocorridos em Angola de 11 de Novembro de 1975 a 4 de Abril de 2002, disse que a realização do encontro foi possível graças aos avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Por outro lado, anunciou a suspensão dos trabalhos devido à propagação do Coronavírus.

Num Comunicado citado pela Angop, a Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos destaca que a suspensão surge na sequência das orientações do Executivo sobre as medidas de prevenção contra o novo Coronavírus (Covid-19). Segundo os participantes, o tempo de paralisação das actividades da comissão deverá servir para amadurecer as ideias, os conceitos, os processos de investigação, pesquisas e o enquadramento sócio-antropológico dos fenómenos com foco no perdão, na reconciliação e na reaproximação entre os angolanos.

A Comissão para a Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos foi criada para realizar estudos, pesquisas e análises, a fim de caracterizar historicamente cada episódio que gerou violência e os tipos de vítimas dos conflitos ocorridos no país.