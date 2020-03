Polícia egípcia encontra chineses a fazer churrasco de “cobra” em época de quarentena

Nova Cairo é uma cidade nos arredores da capital do Egipto, Cairo, que começou a ser construída em 2001. Nenhum caso de coronavírus foi ainda detectado neste subúrbio.

O pânico espalhou-se de imediato entre os moradores, por causa do aglomerado de pessoas no pátio da residência, contrariando as medidas de distanciamento social para evitar a propagação do coronavírus.

Um vizinho acabou por denunciar o caso à polícia, informou o jornal Egypt Independent, a 26 de Março.

O jornal adianta ainda que, o episódio mereceu repercussão nas redes sociais, nomeadamente na página do Facebook do bairro, onde se denunciou que a vizinha chinesa estava a dar uma recepção e a preparar um churrasco de cobra para os convidados. A publicação foi mais tarde apagada, devido aos comentários inapropriados.

No entanto, Sayed Obeid, director de uma clínica veterinária de Cairo, esclareceu mais tarde que a senhora estava, na verdade, a fazer um churrasco de órgãos genitais masculinos de vários animais, e não de serpentes.

Seja como for, cobras ou órgãos genitais masculinos de outros animais, foram tomadas medidas legais e sanitárias em relação ao incidente, sendo a casa desinfectada em coordenação com as autoridades de segurança, tendo a polícia confiscado uma série de “cobras” da casa da senhora.