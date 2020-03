Rede Terra diz que preços de lotes infra-estruturados do Kilamba são ilegais

Os preços estabelecidos pela empresa EGTI não têm respaldo legal e invocam a falta de aprovação da tabela de preços a cobrar nas concessões de direitos fundiários a nível nacional, de acordo com a organização não-governamental (ONG). A posição é manifesta num comunicado de imprensa enviado a OPAÍS em que a ONG diz que existe um Decreto Executivo conjunto dos Ministérios das Finanças e do Ordenamento do Território e Habitação, mas que ainda não foi tornado público, daí a ilegalidade na comercialização dos lotes.

Segundo o comunicado, esta mesma posição foi tornada pública na conclusão do “Seminário Nacional Sobre a Problemática da Ocupação de Terrenos de 2014”, orientada pela Casa Civil do Presidente da República. A Rede Terra diz que o sorteio como critério ou como negócio jurídico pelo o qual o cidadão pode ter acesso à terra não está previsto na legislação fundiária, como consta no artigo 46 da Lei n.9/04 de 9 de Novembro.

A ONG entende que os jogos de sorte ou azar não podem ser uma prática para o exercício e o acesso de um direito relevante de cidadania e um activo económico para o desenvolvimento, não se revendo nas modalidades de lotes infraestruturados como aconteceu na centralidade do Kilamba.

“O processo de constituição de reservas fundiárias para diversos fins tem sido marcado por alguns vícios em matéria de procedimentos”, lê-se no documento, que alerta para a existência de comunidades dentro do cerco das reservas fundiárias.

Sugere que a concorrência entre os candidatos à aquisição e a finalidade de valorização a atingir deve ser feita por meio de arrematação em hasta pública, tal como consta nos números 1 e 2 do artigo 48 da Lei acima mencionada. Por esta razão, a ONG apresenta a sua objecção quanto aos critérios usados pela empresa EGTI no acesso aos 560 lotes infra-estruturados na centralidade do Kilamba.