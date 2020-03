Um vírus ainda pior

Por: JOSÉ MANUEL DIOGO

Estamos todos em casa em teletrabalho. Reina a ilusão de que o mundo continua e que, nalguns casos, a nossa produtividade até está aumentando. Mas na verdade um novo perigo — ainda maior que o Coronavírus —prepara-se para atacar. Ontem no Twitter do Digital Space, onde piratas informáticos de gabam dos seus feitos, alguém anunciava que tinha tido acesso, e tornado pública, uma base de dados da maior universidade do Brasil. “Agora temos os emails, palavras passe e documentos de mais de 4 mil pessoas. Aqui em Portugal, o Centro Nacional de Cibersegurança, fala de uma série de ataques que desde o início de fevereiro estão associados à pandemia.

Aplicações e burlas em forma de promessas que, por exemplo, prometem a vacinação de todos os cidadãos através de um link, “garantido um reembolso dos custos pelo governo. Apenas um dos truques com que os piratas informáticos procuram enganar as pessoas nestes tempos de medo. Em Angola, em Janeiro deste ano — antes do Covid19 — a Sonangol alegou ter sido alvo um ataque informático aos documentos fi nanceiros.

O ataque informático que destruiu informação interna (fi nanceira e contabilística), paralisou mais de 700 computadores e privou dos serviços de email cerca de 500 funcionários da petrolífera. Esta ataque teve sucesso furando todas as medidas de segurança de uma das empresas mais sofi sticadas do país, dentro das suas próprias instalações.

Aconteceu estando todos os computadores dentro da rede informática própria da Sonangol. Onde existem mecanismos de proteção profi ssionais. Mas e se os trabalhadores estiverem em casa? Este já não é um problema novo mas desta vez, as empresas têm os seus trabalhadores em teletrabalho, todos em casa, protegendose do rirus, usando os computadores de casa para trabalhar acedendo via internet aos seus dados sem nenhuma proteção.

Quem trabalha com a segurança informática sabe que os sistemas informáticos de Bancos e grandes empresas pelo mundo inteiro recebem centenas de milhares de ataques por dia e por isso essas empresas e países gastam muito dinheiro para proteger os seus sistemas informáticos. Mas estando a trabalhar em casa, as pessoas usam o mesmo computador onde os fi lhos jogam na internet, fazem downloads de fi lmes piratas, assistem séries do Netfl ix e sabe Deus que mais….

Esses computadores são hoje uma porta aberta escancarada para a nova pandemia que está a chegar. Imagine que, em vez de um professor da universidade era o controlador de uma central nuclear que “entrava” no sistema a partir de casa usando a password do trabalho. E se alguém a roubar? Arrepia, não é? E se, de repente, alguém desligar a internet. Que vai ser de nós?