Um vírus está a parar o mundo

Hoje esteve um dia maravilhoso, soalheiro, daqueles que normalmente nos animam o quotidiano. Na Europa, um dia destes passa-se agora confinado em casa, procurando aproveitar as faixas de sol que entram pela janela. A Europa está em casa, as ruas estão desertas, apenas nelas se vêem transeuntes ocasionais, rondas policiais e ambulâncias.

O estranho silêncio em que mergulharam as capitais europeias só é interrompido pelo soar das sirenes. Deixou de haver tráfego. Uma manhã de trabalho é mais quieta que uma manhã de Domingo. A economia vai parando a pouco e pouco. O medo e os estados de quarentena determinados pelos diferentes governos põem a população em casa.

A pandemia do novo coronavírus, a doença COVID-19, impõe medidas drásticas. A China, onde surgiu, tomou-as. Já na Europa as democracias e a desconfiança nos governos, fez com que as populações subestimassem o surto infeccioso. A resistência ao isolamento e as medidas tardias provocaram uma catástrofe humanitária em Itália e a Espanha está no mesmo caminho.

Em Bergamo, uma pequena cidade do Norte de Itália (que abrange a rica região da Lombardia onde se situa a cosmopolita cidade de Milão), uma cidade fantasma acossada pelo pânico, urnas funerárias são transportadas em comboios de viaturas do exército, pois o cemitério local mais que esgotou a sua lotação. Bergamo foi o epicentro europeu do novo coronavírus.

A sua origem foi a província chinesa de Hubei (com 65 milhões de habitantes) e, designadamente, a sua capital, a cidade de Wuhan, com mais de 11 milhões de habitantes, onde, conta a história, o vírus terá aparecido num mercado que vende animais. Wuhan dava, nos media de todo o mundo, uma imagem de perfeito pavor, sem vivalma nas ruas, fortemente patrulhadas.

O vírus atingiu cruelmente o Irão e a Europa. Em Madrid, um dos mais icónicos pavilhões da capital espanhola, o Palácio de Gelo, vai servir de morgue improvisada. Não há onde por os caixões. Espanha soma mais de 42 000 pessoas infectadas e quase 3 000 mortos, ultrapassando a China em mortalidade causada pela pandemia, o que a Itália já havia feito antes. Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), serão os Estados Unidos o próxim grande foco de infecção.

A contaminação galopante centra-se em Nova Iorque e na Califórnia, mas está a alastrar rapidamente a todo o país. Por enquanto há mais de 55 mil casos e 802 mortes. Mas a velocidade do contágio é preocupante. Nota-se alguma desorientação do Governo. A verdade é que os Estados Unidos, tal como a China, já estão a testar uma vacina “sintética”, digamos assim, e acabam de anunciar um programa de estímulos de 2 triliões de dólares (milhões de milhões) para combater o impacto do vírus na economia.

Os anúncios de apoios governamentais e as medidas tomadas pelos bancos centrais do Ocidente sucedem-se em catadupa, à medida que o vírus avança, obriga a maior isolamento, vai parando a actividade económica. Apesar dos cerca de 5 triliões de dólares já anunciados entre apoios, linhas de crédito e compra de dívida, a recessão mundial, já este ano, é uma certeza. As cadeias de fornecimento globais começam a falhar, a procura desaba e a que existe orienta-se para o digital (teletrabalho, videoconferências, telemedicina, e-commerce, sobretudo de produtos alimentares, cujas plataformas já não conseguem responder, tantos são os pedidos para trazer a mercearia a casa, num tempo em que há medo de sair e é proibido estar junto).

O vírus CoV-2 é desconhecido, propaga-se à velocidade digital da época, não tem ainda vacina ou tratamento específico. Não se sabe até onde pode ir e a forma que pode assumir na sua propagação implacável. Não se sabe ainda bem com o que é que se está a lidar, embora a progressão da doença em temperaturas quentes e húmidas pareça mais lenta, não havendo, contudo, qualquer certeza quanto a isso, já tendo a OMS manifestado a sua preocupação com a sua possível e seguramente explosiva disseminação em África.

Para muitos economistas, como Raghuram Rajan, ex-governador do banco central da Índia e professor na Universidade de Chicago, a crise expõe o amadorismo da governação. A impreparação dos serviços nacionais de saúde, as hesitações nas medidas a tomar, a necessidade de os políticos se escudarem na opinião de especialistas, médicos e cientistas (imagina-se que se tivessem a mesma atitude nas outras áreas se calhar teríamos ganho em qualidade de governação) mostram que a governação, em todos os países ricos, não criou condições para prever, não se preparou e mostra dificuldades em responder a uma pandemia que tem custos demolidores para a economia.

E, de súbito, essas deficiências, associadas à pobreza e à vulnerabilidade de largas camadas da população, tornam-se assustadoras face a uma pandemia provocada por um vírus descontrolado. O mundo vivia, desde a crise financeira de 2008, muito mal resolvida, a ficção de recordes bolsistas e de uma bizarra torrente de prosperidade, juros muito baixos e inflação quase nula, o que deu ao tradicional Ocidente e agora à China e ao Sudoeste Asiático, uma sensação de tranquilidade.

Tudo parecia correr nos carris. Viviase a bondade do princípio de que “todos saiam a ganhar”, em inglês “Win-Win”, com a globalização. Os países fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra barata tiravam muita gente do grau de intensa pobreza e os países ricos tinham acesso a comodidades inéditas e a uma imensa panóplia de artefactos tecnológicos a preços acessíveis.

A taxa de crescimento era a medida do sucesso, sem se cuidar de saber qual a qualidade desse crescimento. Que era má, com cada vez maior desigualdade e crescente marginalização e ‘precarização’ de grandes massas. Desigualdade entre países e dentro deles. Houve, no passado recente, várias “bolhas” a suscitarem crises (a “bolha” do imobiliário, a “bolha” da internet), meros acidentes de percurso face à continuada expansão em todos os domínios, inclusive o demográfico. Imaginouse que a expansão, o crescimento, nem o céu teria como limite.

Não nos encontramos perante a crise de 2008 em que um problema financeiro se transmitiu à economia real. Estamos perante uma crise de saúde pública e, de imediato, para resistir o mais possível à doença sem fazer estilhaçar os sistemas públicos de saúde, a única saída é o isolamento social, ou seja, tentar conter a capacidade de contágio do vírus, que é fulminante.

É a única forma de poupar milhares de vidas e paralisar a economia o menor tempo possível. E depois, quando o vírus deixar de constituir uma ameaça, que não se sabe quando poderá acontecer, a única solução de que se dispõe é fazer ‘reboot’ na economia, compensando os rendimentos perdidos através da acção do Estado. As economias vão ser arrasadas pela paralisação e pelo esforço do Estado em acudir aos serviços de saúde e à quebra de receitas e rendimentos, o que irá gerar enormíssimas dívidas. Um vírus global exigiria uma resposta global, mas, infelizmente, não parece haver instituições capazes de dá-la. Este vírus é uma luta pela sobrevivência. E o que virá a seguir não será melhor.