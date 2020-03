100 pessoas aguardam resultados dos exames de Covid-19

Os 100 indivíduos que foram alvos da colheita das amostras, em apenas dois dias, encontram-se hospedados no Centro de Quarentena de Calumbo II. “Neste momento, temos um corte de 281 pessoas que tiveram as amostras colhidas pelo Laboratório do Instituto Nacional de Investigação em Saúde, sendo que 100 pessoas aguardam pelos resultados”, revelou o governante ao apresentar o balanço diário sobre a pandemia que assola o mundo e chegou a Angola, recentemente.

Os quatro pacientes positivos, segundo o governante, apresentam sintomas ligeiros e continuam a ser assistidos nas unidades equipadas para o efeito. “Em Angola continuamos com os quatro casos confirmados e sem óbitos. Os quatro infectados estão estáveis e afebris, sendo que três encontram-se internados na Clinica Girassol e um no Hospital da Barra do Cuanza”, detalhou Franco Mufinda. Trata-se de quatro cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 23 e 41 anos que regressaram ao país, nos dias 17, 18 e 19, com passagem por Portugal.

O último caso é de uma cidadã de 41 anos de idade que regressou de Portugal no vôo do dia 19 de Março. A quantidade de viajantes em quarentena institucional na província de Luanda registou de Quinta para Sexta-feira um aumento de nove pessoas, perfazendo um total de 535, que se encontram distribuídos nos Centros de Quarentena de Calumbo I e II, no Hotel Victoria Garden e no Hotel Viana. Fez saber que dos 12 cidadãos que se encontravam em isolamento, em Luanda, dois saíram, ficando apenas 10, sendo que ao nível das províncias estão em quarentena domiciliar 34 pessoas na Huila, 12 no Namibe, três no Cunene e cinco no Uíge, onde há também 10 pessoas em quarentena institucional. Franco Mufinda, que falava no Centro de Imprensa Aníbal de Melo, alertou que a Covid-19 continua a ser um problema de emergência com um risco muito alto ao nível do mundo, sendo que os casos, de forma global, passaram em mais de 46 mil para mais de 49 mil, em apenas em 24 horas.

Mais de 20 mil óbitos em todo mundo

O secretário de Estado para a Saúde Pública disse que, em termos de obituário, houve uma soma de mais de 2.400 óbitos em apenas 24 horas, passando assim para pouco mais de 20 mil óbitos. Nesse intervalo de tempo, África teve mais 250 novos de infecção. “Em Angola continuamos com os quatro casos confirmados e zero óbitos”, esclareceu.

Franco Mufinda voltou a reiterar que continuam com o reforço da vigilância epidemiológica e sanitária ao nível das fronteiras e ontem foi o primeiro dia que observou uma redução na movimentação da população. Por essa razão, apelam mais vez as pessoas a fazerem a higiene individual, sobretudo a lavagem frequente das mãos e o distanciamento social.

De realçar que o novo Coronavírus, responsável pela pandemia do Covid-19, já infectou mais de meio milhão milhares de pessoas em todo o mundo e causou a morte de mais de 20 mil pessoas, depois de surgir na China, em Dezembro de 2019 e espalha-se pelo mundo.