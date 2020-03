15 novos casos confirmados de Coronavírus no Congo

*(PANAPRESS)

Parece que existem agora casos de contaminação local, cujo número ainda não foi especificado, alertou o também porta-voz do Governo congolês, no final duma reunião do Conselho de Ministros ocorrida, Sexta-feira, em Brazzaville. O governante não indicou a área geográfica dos novos casos declarados.

Até ao momento, os três primeiros casos foram assinalados no Congo, dois em Brazzaville e um em Ponta Negra (Sul), a segunda maior cidade do país, todos importados, nomeadamente, da França, de acordo com o ministro.

Dentro de algumas horas, sublinhara o Conselho de Ministros, o Presidente da República usaria da palavra para se dirigir à nação. São esperadas medidas fortes devido à magnitude da situação, de acordo com a mesma fonte.